Eccellenze dell’Itis del Cicerone ad Arzano per un corso di programmazione presso la STMicroelectronics

Nella giornata odierna l’Itis del “Cicerone” partecipa, con l’eccellenza delle scuole del Sud Italia, ad un importante evento presso la STMicroelectronics di Napoli, conosciuta anche come ST, azienda italo-francese per la produzione di componenti elettronici a semicondutture; una multinazionale con circa 46mila dipendenti nel mondo e circa 10mila in Italia.

Si tratta della prima sessione del corso di introduzione alla programmazione di microcontrollori 32bit con mbed, svoltasi presso la sede ST di Arzano.

123 studenti e 27 docenti provenienti da 15 scuole imparano i fondamenti della programmazione della scheda STM32Nucleo.

La giornata è dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e riguarda la programmazione di una scheda a microcontrollore a 32 bit con l’ambiente di sviluppo mbed di ARM che rende il livello di complessità di programmazione della Nucleo paragonabile a quella di una scheda Arduino.

Gli alunni del “Cicerone” sono stati accompagnati dai docenti Antonio Anzalone e Amedeo Macrì, che li hanno indirizzati e seguiti durante tutto il percorso di studio e programmazione.

– Paola Federico –