Eboli: uomo ustionato mentre lavora in azienda, trasferito al “Cardarelli”
Momenti di paura ad Eboli per un uomo che è rimasto ustionato all’interno di un’autocarrozzeria.
Stando ad una prima ricostruzione il ferito è rimasto coinvolto durante alcuni lavori, mentre maneggiava benzina.
Immediati i soccorsi, allertati dal fratello presente, che hanno provveduto al trasporto presso l’ospedale di Eboli.
In seguito, a causa della gravità delle ustioni, è stato trasferito al “Cardarelli” di Napoli.
Sull’accaduto indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.