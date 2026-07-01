La solidarietà non va in vacanza. Per il sesto anno consecutivo, la Caritas diocesana di Teggiano-Policastro apre le porte del cuore e del territorio per accogliere un gruppo di ragazzi provenienti dall’Ucraina.

Nell’ambito del progetto nazionale di Caritas Italiana “È più bello insieme”, la Diocesi ospiterà per 15 giorni 43 ragazzi e 7 accompagnatori. L’iniziativa mira a offrire a questi giovani, duramente segnati dal peso della guerra e dal trauma del conflitto, un periodo di serenità, gioco, integrazione e sollievo.

I ragazzi saranno accolti presso la Parrocchia dei Santi Giorgio e Nicola a Postiglione, che si trasformerà in una vera e propria casa comunitaria. Grazie alla generosità di parrocchiani, volontari e istituzioni locali, vivranno due settimane all’insegna della fraternità, immersi nella bellezza e nella pace del nostro territorio.

“Arrivare al sesto anno di questo progetto non è solo un traguardo organizzativo, ma una testimonianza di impegno costante – afferma il Direttore della Caritas diocesana Martino De Pasquale – Accogliere questi ragazzi significa offrire loro uno spazio in cui la vita torna a essere scandita dal sorriso, dalla condivisione e dalla spensieratezza che ogni giovane ha il diritto di vivere, nonostante il dolore che la guerra continua a seminare nelle loro terre di origine.”

Il progetto “È più bello insieme” conferma, ancora una volta, la capacità della comunità diocesana di farsi prossimo, costruendo ponti di pace attraverso l’accoglienza concreta. La presenza di questi ragazzi arricchirà il territorio, ricordando l’importanza fondamentale della solidarietà internazionale e dell’attenzione verso chi soffre.

La Caritas diocesana di Teggiano-Policastro ringrazia inoltre la Parrocchia dei Santi Giorgio e Nicola, la comunità di Postiglione, le istituzioni e tutti i volontari che, con il loro prezioso contributo, rendono possibile questo importante gesto.