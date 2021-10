Due lupi investiti allo stesso posto, in due giorni diversi, sulla Isca-Pantanelle a Sant’Angelo Le Fratte

Due lupi, all’apparenza giovani, sono stati investiti e uccisi da mezzo in transito sulla Isca-Pantanelle, nel territorio di Sant’Angelo Le Fratte. Un caso raro, dal momento che i due lupi sono stati investiti ieri mattina e stamattina, allo stesso posto.

Il tutto è successo al chilometro 8 della Strada Provinciale che collega un’area del Melandro, da Sant’Angelo Le Fratte al Vallo di Diano, qualche centinaio di metri prima della zona industriale santangiolese.

Sul posto è intervenuta una squadra del personale viabilità della Provincia di Potenza, diretta dal capo cantoniere Salvatore Mastroberti, i Carabinieri Forestali di Potenza, i Carabinieri della Stazione di Satriano di Lucania e il veterinario, il dott. Carmine Sproviero Danza di Brienza.

Le carcasse dei due lupi sono state rimosse e trasferite, con tutti gli accorgimenti e protocolli del caso, presso la sede di Tito dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata. Ad allertare il pronto intervento della Provincia alcuni automobilisti che si sono subito accorti che si trattava di lupi e non di cani o volpi. Due auto, come si evince dai pezzi della carrozzeria ritrovati sulla strada, non sono riuscite a evitare i due animali. Adesso il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico farà tutte le analisi del caso sulle carcasse dei due lupi per capirne la specie ed eventuali altre informazioni.