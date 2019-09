Drammatico scontro tra moto e bici a Baronissi. Perde la vita un 26enne

Drammatico incidente a Baronissi dove un 26enne ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua moto e una bici.

Le condizioni di Marco Aliberti, giovane studente di Ingegneria, sono apparse subito drammatiche e nonostante l’intervento immediato da parte dei soccorritori, è morto poco dopo.

Ferito meno gravemente il ciclista che si è scontrato con la moto: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

“Siamo profondamente colpiti e sgomenti per la tragedia che ha portato via, in un incidente stradale, il nostro giovanissimo concittadino Marco Aliberti – le parole del Sindaco Gianfranco Valiante – Non doveva accadere! Piangiamo Marco, ci stringiamo forte alla famiglia Aliberti”.

– Claudia Monaco –