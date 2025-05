Dramma ieri pomeriggio a Salerno dove una donna di 59 anni ha perso la vita precipitando dal secondo piano.

È accaduto nel Rione De Gasperi.

Per la donna non vi è stato scampo e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto. Ha perso la vita dopo la corsa in ospedale.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.