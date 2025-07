Dramma questa mattina in spiaggia a Capaccio Paestum, nei pressi di via Posidonia.

Qui un bagnante di 57 anni, di origini napoletane, ha perso la vita dopo essersi fatto un bagno in mare, non si sa se le cause siano riconducibili a un malore improvviso o alle condizioni sfavorevoli del mare, molto agitato. Shock tra i presenti, tra cui la moglie e il figlio dell’uomo, che hanno assistito increduli alla scena.

Sul posto sono immediatamente giunti la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli per il recupero del corpo e i sanitari del 118: nonostante tutti i tentativi di soccorso, purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Accorsi sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri della locale Compagnia e la Polizia Municipale.