Un tragico epilogo è quello scritto a Battipaglia, dove un uomo è morto in ospedale dopo un gesto volontario estremo.

La vittima, un 75enne del posto, avrebbe ingerito un acido, allontanandosi poi dalla propria abitazione. In seguito è stato soccorso per strada dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale.

Qui, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Dell’accaduto sono stati informati gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Vice Questore Giuseppe Fedele, che hanno ricostruito l’accaduto.

Lo sventurato, forse in preda ad un momento di difficoltà personale, avrebbe deciso di ingerire la sostanza tossica. Sconvolti i familiari, che avrebbero raccontato di non aver riscontrato anomalie nel comportamento del loro caro tali da giustificare l’insano gesto.

La salma è stata restituita alla famiglia per permettere la celebrazione delle esequie.