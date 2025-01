Dramma questa sera lungo la linea ferroviaria Napoli – Paola, a Battipaglia.

Un ragazzo di 18 anni, del posto, è stato investito da un treno in corsa. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo da parte della vittima.

Sotto shock i passeggeri per il tragico avvenimento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo, la Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli e il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno.

La mobilità ferroviaria ha subito forti rallentamenti a causa di quanto accaduto.