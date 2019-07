Doroty Dream Day. Il 10 luglio a San Giovanni a Piro l’evento in ricordo di Maria Dorotea Di Sia

“Il sogno di Dorotea”: questo il filo conduttore della 5^ edizione del Doroty Dream Day. L’evento è organizzato, in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro, dalla famiglia e dagli amici di Maria Dorotea Di Sia, morta a soli 25 anni in un incidente stradale nel maggio 2014, e si svolgerà mercoledì 10 luglio, giorno del 31° compleanno di Doroty, a Casa Stella in località Onofrio di San Giovanni a Piro.

Si partirà alle 10.00 con il filosofo ed educatore Andrea Lucisano che proporrà “La danza delle farfalle”, evento ludico-filosofico sul senso della vita e le nuove generazioni. Al termine, decine di farfalle verranno liberate nell’aria dai bambini.

Nel pomeriggio, alle 17, i sindaci del distretto “Golfo di Policastro” firmeranno un protocollo d’intesa intitolato “Golfo…resta sulla buona strada” in supporto alla campagna “Per le strade della vita” sulla sicurezza stradale, ideata dalla giornalista Maria Rosaria Vitiello. Alle 19 gli amici di Dorotea condivideranno con il pubblico momenti di ricordo della giovane attraverso “Do Dò per noi”.

La fotografia sarà protagonista alle 21 con la premiazione dei vincitori del 5° contest legato al Doroty Dream Day, sul tema “La vita che vorrei: tra sogno e realtà”. Ci sarà tempo fino alle 12 di martedì 9 luglio per inviare il proprio scatto all’email doroty-dream@hotmail.com.

Gran finale con il volo dei palloncini colorati nell’aria e momenti di musica dal vivo.

– Chiara Di Miele –