Ancora furti nel Vallo di Diano e gli ultimi due in ordine di tempo sono stati messi a segno ieri sera in via Pantano a Polla. Ad essere prese di mira sono state due abitazioni poste a circa 500 metri di distanza l’una dall’altra.

Al momento del colpo i proprietari erano assenti perché impegnati a lavoro e quindi la banda ha potuto agire indisturbata. In una delle due case ci sono stati ingenti danni provocati dagli ignoti per accedere e per trovare oggetti di valore.

I padroni si sono accorti dell’accaduto soltanto al loro rientro da lavoro e hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

In entrambi i casi il bottino trafugato è in corso di quantificazione.

I Sindaci, nel frattempo, hanno ottenuto risposta dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha convocato il 12 marzo il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a Salerno, alle ore 10.