Si era allontanata da casa, a Torre Annunziata, facendo perdere le sue tracce ed è stata ritrovata all’alba a Catona, una località del comune di Ascea.

E’ quanto accaduto ad una donna, pare affetta da demenza, che si era messa alla guida della propria auto e si era allontanata dalla serata di ieri senza dare notizie di sé.

Subito è scattato l’allarme e sono partite le ricerche che si sono concluse questa mattina con il ritrovamento della donna grazie al gps che aveva e il cui segnale è stato intercettato.

La malcapitata era in evidente stato confusionale e dopo essere stata soccorsa è stata accompagnata in ospedale a Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti.