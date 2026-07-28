Salva una donna che rischia di annegare in mare ad Acciaroli. Protagonista del coraggioso gesto il 21enne di Sala Consilina Francesco Pascuccio, che sta facendo il bagnino sul litorale cilentano.

Il giovane ieri pomeriggio si è accorto che una turista si trovava in acqua, aggrappata ad una boa, e non riusciva a ritornare a riva a causa della forza della corrente. Non ha esitato e si è lanciato in mare per raggiungerla.

Nel frattempo anche un altro bagnino, provando a salvare la donna, è stato trascinato dalle onde a causa della rottura del rullo di salvataggio. Così Francesco Pascuccio è riuscito, con non poca difficoltà, a raggiungere entrambi e a riportarli a riva sani e salvi, supportato da altri colleghi presenti sulla spiaggia.

Il coraggio e la buona preparazione del giovane bagnino salese hanno permesso di salvare due vite. Già in passato il 21enne si era reso protagonista di altri episodi di salvataggio in mare in condizioni di estremo pericolo.