Momenti di paura ieri sera in località Velina, a Castelnuovo Cilento, dove una donna è stata investita.

Per cause da accertare, sembrerebbe che la malcapitata stesse attraversando la strada quando sarebbe stata improvvisamente travolta da un’auto.

Si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso sul posto alla donna per poi trasportarla all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure necessarie. Viste le gravi condizioni in cui versava, dopo un primo intervento è stata traferita in eliambulanza a Napoli.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi.