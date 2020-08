Donato Pica si candida alle Elezioni Regionali nella lista “Noi Campani con De Luca” al fianco di Mastella

Il primo cittadino di Sant’Arsenio Donato Pica ha reso nota la sua candidatura alle prossime Elezioni Regionali in Campania. Pica si presenta con la lista “Noi Campani con De Luca” capeggiata da Clemente Mastella, sosterrà la coalizione di centrosinistra e quindi il Governatore uscente Vincenzo De Luca.

“Mi candido perché sento di essere nelle condizioni psicofisiche di poter dare ancora un contributo sia in termini di idee che di progettualità, lavoro e operatività – dichiara – Interpellando vari amici mi sono accorto che chiedere il voto direttamente per sé aumenta il consenso rispetto al chiedere di orientarsi su una terza persona. In questo modo alla coalizione dò un contributo maggiore. La politica è fatta di numeri”.

Pensando alle sorti del Vallo di Diano e al bisogno di avere un proprio rappresentante, Pica sottolinea che “anche questa volta ci saranno molti candidati e il territorio si divide. Ci sono stati anche in precedenza tanti candidati quando ero io l’uscente. Questa sensibilità il territorio non l’ha mai avuta. Non posso essere il garante dell’unità ma sono una vittima. Nel 2015, infatti, non mi hanno votato e sono rimasto a casa”.

– Annamaria Lotierzo –