Domani, giovedì 3 ottobre alle ore 10.00, presso il Grand Hotel Salerno, l’Asl incontrerà i dirigenti scolastici della provincia, i rappresentanti di Enti Locali, associazioni ed istituzioni, per la presentazione del “Catalogo Aziendale per le Attività di Educazione e Promozione della Salute” predisposto dalla U.O.S.D. Promozione della Salute dell’azienda sanitaria, diretta dalla dottoressa Rosamaria Zampetti.

Il catalogo rappresenta l’offerta formativa ed educativa che l’Asl mette a disposizione delle scuole e delle comunità del territorio, al fine di promuovere benessere e salute nei giovani, sviluppando in loro competenze, senso di responsabilità, partecipazione e consapevolezza nelle scelte di vita. Anche quest’anno l’Asl Salerno ha rivolto la sua attenzione ai temi di maggiore rilevanza sociale e sanitaria sui quali intende impegnarsi in maniera ancora più incisiva, proponendosi come punto di riferimento per molteplici istituzioni e agenzie come scuole, enti locali, organismi sociali, università, soggetti del no profit.

Il catalogo comprende una serie di programmi educativi su tematiche che rivestono carattere di maggiore rilevanza socio-sanitaria, tra cui sessualità responsabile e malattie sessualmente trasmissibili, bullismo e cyberbullismo, sana alimentazione e motricità, dipendenze da sostanze e da comportamenti, sicurezza domestica e stradale, gestione del diabete e dell’asma in ambiente scolastico.

Interverranno Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, Mario Iervolino, Direttore Generale ASL Salerno, Caterina Palumbo, Direttore Amministrativo, Ferdinando Primiano, Direttore Sanitario ASL Salerno, Domenico Della Porta, Direttore Dipartimento Prevenzione Asl Salerno, Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri Salerno, e Rosamaria Zampetti, Direttore UOSD Promozione della Salute Asl Salerno.

– Chiara Di Miele –