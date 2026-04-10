Accogliendo l’appello di Papa Leone XIV la Diocesi di Teggiano-Policastro, in comunione con tutte le Chiese che sono in Italia, domani, sabato 11 aprile, si raccoglierà in preghiera per implorare il dono della pace e della riconciliazione.

In questo spirito di comunione ecclesiale il Vescovo della Diocesi Padre Antonio De Luca presiederà la Veglia per la pace alle ore 18.30 presso la parrocchia di Licusati insieme ai cresimati.

Ogni comunità della Diocesi, secondo modalità e orari propri, si unirà nella preghiera, elevando al Signore una corale invocazione per la pace nel mondo, perché tacciano le armi, cessino la violenza, l’odio e ogni divisione e rifioriscano nei cuori la speranza, il dialogo e la fraternità.