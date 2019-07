Domani a Sanza l’associazione SApieNZA organizza l’evento “La Ballata di Pisacane”

Si terrà domani, martedì 2 luglio a Sanza l’evento organizzato dall’associazione SApieNZA dal titolo “La Ballata di Pisacane”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30 con la deposizione della corona al cippo in contrada “Salemme” con la presenza delle autorità. Interverranno Felice Fusco e Vittorio Russo, dopo i saluti del sindaco Vittorio Esposito. Al termine degli interventi l’esecuzione dell’Inno di Mameli con il trombettiere Giuseppe Fiscina.

Si continuerà poi la sera con una rappresentazione teatrale con le musiche e gli effetti speciali curati dalla Pino Pinto Band.

Durante la giornata, presso la Villa Comunale in via S. Vito, si terrà la lotteria di beneficienza in favore dell’associazione SApieNZA per sostenere i suoi progetti ed i bambini ospedalizzati.

– Paola Federico –