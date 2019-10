Domani a Salerno il Codacons Sportello Tecnologico inaugura il Centro astronomico della città

Verrà inaugurato a Salerno, presso la chiesa di Sant’Eustachio, il centro astronomico della città. Domani, venerdì 4 ottobre, il “Codacons Sportello Tecnologico“, insieme all’Associazione CANA (Centro Astronomico Neil Armstrong), daranno il via libera all’osservazione della Luna attraverso telescopi professionali e faranno vivere un’esperienza unica per la prima volta a Salerno.

Alle ore 11.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento e alle ore 19.00 la conferenza sul tema “La Terra nell’Universo”.

Il linguaggio usato sarà adatto a bambini ed adulti e a chiunque abbia il desiderio di comprendere cosa c’è nel cielo, con attenzione particolare alla Luna.

Dalle 19.30, invece, sarà possibile prendere parte all’osservazione mediante telescopi professionali e videoproiezione in diretta della Luna sia in Teatro che in osservazione diretta.

L’ingresso all’evento è gratuito.

– Chiara Di Miele –