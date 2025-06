Domani, sabato 21 giugno, alle ore 11 presso la chiesa di San Vincenzo a Polla, si terrà una solenne celebrazione in onore di Suor Teresina del Gesù Obbediente.

Al termine della funzione, verrà presentata al pubblico una preziosa reliquia della “Serva di Dio” originaria di Polla: il velo della sua Prima Comunione.

Suor Teresina del Gesù Obbediente, al secolo Teresa Calvino, nacque a Polla il 14 giugno 1907, dove visse fino all’età di 17 anni, prima di consacrarsi alla vita religiosa. Nel corso della sua breve ma intensa esistenza vita, pose le fondamenta per la nascita della Compagnia della Regina dei Gigli, con sede a San Giorgio a Cremano, luogo in cui oggi riposa. Morì a soli 33 anni, in concetto di santità, proprio nella sua casa natale, il 5 marzo di 85 anni fa.

Il processo di beatificazione iniziò nel 1984: nel 1993 ricevette il titolo di “Serva di Dio“, la positio super virtutibus fu trasmessa a Roma nel 1997 e, nel 2004, si tenne l’importante riunione dei consultori teologici della Congregazione per le Cause dei Santi.

“La celebrazione di domani rappresenta un’occasione preziosa per ricordare il dono di una grande testimonianza di fede nata nel nostro territorio, per farla conoscere alle nuove generazioni e soprattutto per ravvivare la fiamma della fede puro come un candido giglio anche nei nostri cuori” fanno sapere gli organizzatori.