Domani a Marina di Camerota l’Amministrazione inaugura il cantiere della palestra della scuola media

Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 10.00, l’Amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, inaugura il cantiere per la costruzione della palestra annessa alla scuola media, nella frazione Marina.

Sarà un momento storico e molto importante per tutta la comunità.

Il via ai lavori verrà dato in presenza del parroco don Gianni Citro, della Dirigente Scolastica Rosanna Casalino e dei responsabili della ditta esecutrice dell’intervento.

La cerimonia, in ottemperanza delle misure previste dalle vigenti normative, si terrà senza presenza di pubblico. Per questo motivo l’evento verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Camerota.

– Paola Federico –