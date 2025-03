Domani, 30 marzo, proseguono gli incontri culturali del format culturale “Mousike Arte Libri & Suoni”.

Alle ore 19:00, presso la Sala Concerti San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Eboli, il fotografo, giornalista e scrittore Lorenzo Peluso presenta il suo libro “Euthymía – Viaggio nei segni per fermare il tempo”, edito da Gagliardi Editore. Un libro fotografico che racconta per immagini e testi le storie di 44 donne anziane, nate durante il fascismo e cresciute durante la guerra. Storie di donne e delle loro esistenze, raccontate attraverso le emozioni che emergono dai volti ritratti in bianco e nero da Lorenzo Peluso.

L’autore dialogherà sul significato dei segni del tempo, sulle vite vissute, segni capaci di raccontare l’essenza dell’essere umano. Il percorso di una vita racchiuso ed espresso dal volto, i tratti che raccontano un’intera esistenza, segni di approdo alla tranquillità dell’animo. “Euthymía” è la storia condivisa di donne, delle loro esistenze, raccontate attraverso le emozioni che emergono dai loro volti.

Il nuovo libro di Lorenzo Peluso si pregia della prefazione di Antonio Masiello, fotogiornalista di Getty Images e nasce dall’idea di raccontare “quel patrimonio straordinario di memoria” che le persone anziane rappresentano in una comunità. “Incontrare queste donne è stato un dono immenso – afferma Peluso -. Questi incontri mi hanno dato l’occasione anche di riconciliarmi con la memoria delle mie nonne, che ho conosciuto poco. Mi è stata data l’occasione di osservare la dolcezza e le cure amorevoli della famiglia nei confronti di queste persone anziane. Di prendere coscienza della loro storia, dei fatti accaduti e delle persone che li hanno vissuti”.

In questo libro sono racchiuse 44 fotografie, 44 volti di altrettante donne, madri, mogli e nonne, che vivono a Sanza. È l’omaggio che Lorenzo Peluso ha voluto fare al mondo delle donne che hanno lottato e sofferto, combattuto e costruito con sacrificio il nostro presente.

“Euthymía. Viaggio nei segni per fermare il tempo”, Gagliardi editore, è in libreria e sulle principali piattaforme online di distribuzione. La presentazione sarà condotta dalla poetessa e scrittrice Filomena Domini che introdurrà il dialogo tra l’autore e il Comandante Gregorio De Falco, Presidente della Associazione Cameo, e la giornalista di Rai 2 Claudia Aldi, donna e professionista di marcata sensibilità verso tematiche pregne di valore umano e sociale. Il sindaco di Eboli Mario Conte e la consigliera di maggioranza Sara Costantino porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale e della Città di Eboli. Congiuntamente, porteranno il loro saluto figure di spicco nell’ambito dell’associazionismo culturale, non solo ebolitano: il presidente della Pro Loco Eboli e della Consulta della Cultura Città di Eboli, Enrico Tortolani, la presidente dell’associazione Gattapone Aps, Francesca Spera. Le conclusioni sono affidate a Loredana Adami, presidente dell’associazione culturale Le Uncinettine di Lorylù e a Roberta Bolettieri, presidente della Crisalide in rete, centro antiviolenza. Le letture saranno interpretate dalla mirabile voce della professoressa Rossella Cerrone. Non mancheranno le riflessioni e la sensibilità del gruppo dei lettori composto da Cosimina Giovine, Doriana D’Elia, Antonia Cozzolino, Carmen Pingaro, Salvatore Iannone e Pasquale Romano. Significativa sarà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giacinto Romano” di Eboli. A giusta cornice dell’evento le opere dell’artista Maddalena D’Antona, con i suoi sentimenti e volti impressi su pietra. Impreziosiranno ed accompagneranno l’evento le magiche note dei sassofoni di Marco Scalea e della giovanissima musicista Maria Scalea.