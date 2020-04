Dolore nel Cilento. Non ce l’ha fatta Chicco, il bimbo di 5 anni colpito da tumore maligno

Non ce l’ha fatta il piccolo Francesco Cerone, il bimbo di 5 anni che combatteva da tempo contro un neuroblastoma.

Francesco, Chicco per tutti, era di Stella Cilento ma da molto tempo era in cura all’ospedale “Gaslini” di Genova.

Il piccolo era stato sottoposto a diverse chemioterapie e ad un intervento per evitare la paralisi.

Diverse erano state le gare di solidarietà nel Cilento organizzate per Chicco grazie all’impegno dei genitori Marco Cerone e Simona Bianco.

I fondi raccolti avevano permesso di sostenere le spese per la permanenza in ospedale e per le cure.

Dolore nel Cilento per la prematura scomparsa del piccolo.

– Claudia Monaco –