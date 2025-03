Due comunità a lutto per il tragico incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi di Vallo della Lucania che è costato la vita ad Eugenio Mautone e ad Antonio Cortazzo, esponenti di due generazioni contrapposte: Eugenio 32enne ed Antonio 82enne.

La vita di Eugenio si è spezzata troppo presto. Sportivo, giocava in una squadra di calcio del suo paese, Ceraso. Si susseguono i messaggi di cordoglio sui social: “Un ragazzo pieno di vita che condivideva le sue passioni, la pesca, la musica, i viaggi. Addio Eugenio”.

“Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della tua scomparsa. Le parole non possono esprimere la tristezza che proviamo in questo momento – scrive la società di calcio con cui si allenava – Eugenio, eri un ragazzo davvero speciale, con un cuore grande e un sorriso contagioso. I momenti trascorsi insieme, sia sul campo di calcio con le squadre di Ceraso e Angellara che fuori, sono ricordi che custodiremo per sempre con affetto. Ci piace pensare che ora il tuo orecchino a forma di piuma ti permetterà di volare libero in paradiso. Siamo vicino a tuo fratello Giovanni, ai tuoi genitori e tutta la tua famiglia in questo momento di dolore”.

La passione per il calcio ha consentito al 32enne di lasciare il segno tra i compagni di squadra. Anche la Gelbison si è unita al dolore per la scomparsa di Eugenio Mautone e Andrea Cortazzo così scrivendo: “La società Gelbison esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Eugenio Mautone, che in passato ha vestito con orgoglio la maglia rossoblù nella Gelbison Terza Categoria, e di Andrea Cortazzo, entrambi vittime di un drammatico incidente. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alle loro famiglie, agli amici e a tutti coloro che li hanno conosciuti”.

“Ti ho cercato nei vicoli di Vallo, dietro le mura, in ogni spigolo per chiamare il tuo nome. Eugenio dove sei? Ti lascio con una bellissima fotografia di Vallo affinché ti ricorderai i momenti belli di questa città” scrive commosso un amico su Facebook, così come diverse persone che condividono il ricordo delle estati trascorse insieme al 32enne. E ancora: “Amico mio fai buon viaggio”.

Viaggiava a bordo di un’altra auto Antonio Cortazzo, di Velina, frazione di Castelnuovo Cilento. Antonio era un volto storico delle feste di paese “con i suoi palloncini e il suo sorriso che illuminava gli occhi dei bambini” il ricordo di qualche conoscente.

La morte di Eugenio e Antonio getta nella sconforto i familiari e quanti li hanno conosciuti. Al dolore si associa il sentimento di rabbia che per una strada, la Cilentana, che toglie continuamente figli alla propria terra.

