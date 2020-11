DM Fondo Ristorazione. Tutto quello che c’è da sapere sui sostegni al mondo della ristorazione

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso disponibili le slide che illustrano i contenuti del DM Fondo Ristorazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre scorso, e il modo in cui funzionerà concretamente il Fondo che, attraverso una dotazione di 600 milioni, garantisce in modo semplice e immediato il sostegno al mondo dell’ho.re.ca e allo stesso tempo alla filiera agroalimentare, contrastando anche lo spreco.

Il Fondo consente contributi a fondo perduto da un minimo di 1000 fino a un massimo di 10mila euro per l’acquisto di prodotti 100% Made in Italy. La misura, fortemente voluta dalla Ministra Bellanova, si rivolge a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo.

Le domande potranno essere presentate di persona presso gli Uffici postali, oppure online, collegandosi al sito www.portaleristorazione.it, attivo a partire dal 15 novembre.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Maria Antonietta Aquino presso SI Imprese Confesercenti con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina (vicino alla Banca Monte Pruno) dal lunedì al venerdì oppure telefonando al numero 0975/527277.

