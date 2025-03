Video intimi della sua ex girati agli amici, finisce in manette per revenge porn un 52enne.

È quanto accaduto nei giorni a San Gregorio Magno. L’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con una 30enne e per questo avrebbe così inoltrato su WhatsApp agli amici alcuni suoi video e scatti fotografici intimi.

Ad accorgersi e a denunciare l’accaduto è stata la vittima, allertata da alcune persone.

Immediate le indagini dei Carabinieri della Stazione di Buccino, agli ordini del Comandante Gaetano D’Ambrosio, coordinati dalla Compagnia di Eboli, che hanno immediatamente fermato e arrestato l’uomo.

Dopo le formalità di rito l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Salerno e il 52enne è stato posto ai domiciliari.

Sono stati sequestrati, inoltre, i dispositivi elettronici dell’indagato.