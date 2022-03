Diversità di genere. L’8 marzo la “Monte Pruno Donne” partecipa al convegno dell’Associazione iDEE

Nell’ambito del nuovo percorso intrapreso dalla Banca Monte Pruno per dare centralità al tema dell’inclusione e delle pari opportunità, la costituenda Associazione “Monte Pruno Donne” parteciperà, unitamente alla Direzione, alla seconda edizione del convegno annuale che si terrà in streaming l’8 marzo alle ore 16.30 sul tema “Diversità di genere. Stato dell’arte e prospettive per il Credito Cooperativo”.

L’evento è stato organizzato da “iDEE Associazione delle Donne del Credito Cooperativo” fondata da Federcasse e alla quale la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno ha aderito da poco. L’associazione ha infatti come scopo promuovere e valorizzare il contributo delle donne del Credito Cooperativo attraverso lo scambio di valori, conoscenze e informazioni, fondata sulla partecipazione proattiva, opera anche mediante gruppi di lavoro ed è ispirata ai principi della responsabilità sociale.

Il convegno sarà l’occasione per riflettere sui temi della diversity e della parità di genere all’interno del Credito Cooperativo, analizzando dati ed azioni intraprese in una prospettiva di crescita e progettualità futura.

Aprirà i lavori Teresa Fiordelisi, presidente di iDEE e di BCC Basilicata, si parlerà poi de “La cultura di genere nel sistema bancario e finanziario” con Lucia Petrolini di Banca d’Italia. Successivamente toccherà parlare della situazione e delle prospettive di diversity nel settore a Enrica Cavalli, presidente del Comitato Sostenibilità e Identità di Cassa Centrale Banca e di Banca Malatestiana, e a Pietro Galbiati, Vicedirettore Generale di Banca di Iccrea Banca. Interverrà, infine, Alessandra Beccarisi, docente di Storia della filosofia medievale che tratterà il tema della presenza femminile nel mondo del lavoro.

A moderare l’evento ci sarà Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse.

Per iscriversi al convegno basterà inquadrare il QR code presente sulla locandina dell’evento.