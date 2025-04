Disordini al termine della partita Potenza-Avellino dello scorso novembre, arrivano i Daspo per due tifosi.

Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Potenza Giuseppe Ferrari ha emesso i due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a seguito degli incidenti verificatisi tra le tifoserie al termine dell’incontro di calcio valido per il campionato 2024/2025 di serie C, disputatosi presso lo stadio Comunale “Viviani”.

Gli agenti della D.I.G.O.S. e della Polizia Scientifica della Questura di Potenza, grazie ad un’attenta analisi delle immagini delle telecamere esterne all’impianto sportivo, sono riusciti ad individuare i responsabili, tifosi dell’Avellino, che hanno preso parte ai disordini. Nello specifico, il primo supporter è stato ripreso mentre lanciava un petardo all’interno del piazzale dell’Università di Basilicata dove erano presenti alcune persone, il secondo invece è stato filmato mentre impugnava un tubo di plastica per usarlo come bastone.

E’ stato dunque inibito loro l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, per la durata di 18 mesi per uno e un anno per l’altro, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati Regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati Regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League.

Ai tifosi è stato inoltre vietato l’accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni.