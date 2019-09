Per consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato a Battipaglia in via Villani, in un terreno agricolo, è stata ordinata la chiusura totale dell’Autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto compreso tra gli svincoli di Pontecagnano Nord ed Eboli nella giornata di domenica 8 settembre dalle ore 9.00 fino alle ore 22.00.

Il traffico veicolare in direzione sud sarà deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli presso lo svincolo di Pontecagnano Nord, proseguimento lungo la tangenziale di Salerno, litoranea – SP 175, Aversana – SP 417 e rientro in A2 presso lo svincolo di Eboli, percorso inverso per i veicoli in direzione nord. Il traffico veicolare in ingresso agli svincoli di Pontecagnano Nord, Montecorvino Pugliano, Battipaglia ed Eboli usufruirà del percorso alternativo tangenziale di Salerno, litoranea – SP 175, Aversana – SP 417.

Tale limitazione provvisoria al transito sarà resa nota apponendo la necessaria segnaletica di prescrizione, pericolo ed indicazione.

La chiusura del tratto autostradale interesserà tutti gli utenti.

– Paola Federico –