Disinnesco ordigno bellico a Battipaglia. Anziana evacuata muore in un centro accoglienza

Una donna di 86 anni è deceduta, nel primo di oggi, a Battipaglia, in uno dei centri accoglienza allestito nell’Istituto “Sandro Penna” in occasione del “bomba day”, giorno di disinnesco della bomba ritrovata in un terreno in città.

La donna, allettata e gravemente malata, era stata evacuata questa mattina e trasportata nella struttura destinata ai malati fragili.

Le suo condizioni sarebbero poi improvvisamente precipitate. I sanitari hanno provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare.

– Paola Federico –