Blocco delle donazioni di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla da oggi fino a domenica 8 settembre.

Lo stop è motivato dalla chiusura dell’ospedale di Battipaglia a causa dell’evacuazione generale della città per il disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale che verrà effettuato l’8 settembre.

Per questo motivo tutti i server utilizzati per gestire le donazioni e presenti nel presidio ospedaliero battipagliese non saranno in funzione perchè incustoditi.

Il Centro Trasfusionale del “Curto”, come comunicato dal Responsabile, il dottor Carmine Oricchio, da oggi a domenica effettuerà soltanto urgenze.

– Chiara Di Miele –