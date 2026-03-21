Discarica abusiva scoperta a Capaccio. Denunciata una donna del posto
Discarica abusiva scoperta a Capaccio, denunciata una donna.
La Polizia Municipale di Capaccio Paestum, guidata dal Comandante Antonio Rinaldi, ha svolto una importante operazione di tutela ambientale in località Cafasso.
Sequestrata una vasta area di circa 20.000 mq trasformata in una discarica abusiva abusiva e scoperti ingenti quantitativi di rifiuti classificati come speciali pericolosi e non pericolosi.
A carico della proprietaria del fondo, una donna residente a Capaccio Paestum, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
È stato interessato l’Ufficio Ambiente comunale per avviare la procedura amministrativa per la messa in sicurezza e la bonifica del sito, come previsto dalla normativa vigente. I controlli continueranno con costanza anche in vista dell’approssimarsi della stagione estiva.