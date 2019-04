Disagi per la mancata consegna della corrispondenza a Castellabate. Il sindaco scrive a Poste Italiane

Numerosi cittadini hanno segnalato ritardi nel recapito della posta nelle varie frazioni del territorio di Castellabate. Il sindaco Costabile Spinelli ha comunicato i disservizi attraverso una missiva indirizzata alla Direzione provinciale di Poste Italiane.

Nel corpo della lettera si legge la richiesta di garantire al più presto la regolare distribuzione della corrispondenza, mettendo in evidenza gli innumerevoli disagi provocati dal mancato recapito della stessa.

Si chiede inoltre di adottare gli opportuni accorgimenti per risolvere tale situazione in maniera definitiva, visto che il problema si ripropone periodicamente ormai da diversi anni peggiorando nel periodo di maggiore afflusso turistico.

“Ci auguriamo che la situazione rientri al più presto perché con il recapito ritardatario si rischiano sanzioni per bollette non pagate o di non ricevere il tempo posta urgente – lamenta il primo cittadino – in rappresentanza e a tutela degli interessi dei cittadini, ho quindi provveduto a denunciare alla dirigenza provinciale di Poste il degrado progressivo del sistema di consegna, auspicando una loro verifica sul posto e l’avvio di una collaborazione con il Comune per il monitoraggio“.

– Chiara Di Miele –