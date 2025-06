Questa mattina un camion che trasportava bancali di acqua in vetro ha perso parte del carico lungo la SP 30 ad Eboli.

Tre bancali, probabilmente legati male, sono finiti in strada invadendo la carreggiata. Fortunatamente al momento dell’accaduto nessun altro veicolo era in transito e non si registrano feriti.

Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore e la Polizia Municipale, diretta dal Comandante Daniele De Sanctis, ha effettuato senso unico alternato fino al termine delle operazioni di pulizia.

Il conducente, un 55enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato sanzionato per perdita del carico in quanto mal sistemato.