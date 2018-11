Diffondono online video di una coppia in atteggiamenti intimi. Vittime un uomo e una donna di Eboli

Diffondono un video hard su WhatsApp e in una pagina Messenger con protagonisti un uomo ed una donna, entrambi di Eboli, durante un rapporto sessuale.

Le responsabili sono due sorelle brasiliane residenti in un Comune della Piana del Sele, come riporta il quotidiano Il Mattino, sotto accusa per diffamazione ed interferenza illecita nella vita privata. Il sostituto procuratore, Francesca Fittipaldi, nei loro confronti ha chiuso le indagini.

L’uomo, un 47enne di Eboli, in passato avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con una delle due sorelle e dopo la rottura avrebbe iniziato a frequentare un’altra donna. Per far ingelosire l’ex avrebbe iniziato ad inviarle delle immagini e dei video ritraenti lo stesso e la compagna anche in atteggiamenti intimi. Per ripicca le due donne avrebbero iniziato a diffondere il materiale online, facendo vedere le immagini e i video anche a familiari e conoscenti della coppia. Secondo l’accusa però le due donne si sarebbero introdotte in maniera illecita nel sistema operativo del telefono della donna ed avrebbero rubato il video, mentre secondo il racconto di una delle sorelle sarebbe stato proprio l’ebolitano ad inviare il materiale pornografico.

I fatti risalgono allo scorso maggio e dopo pochi giorni la coppia ha presentato una querela contro le due sorelle.

– Miriam Mangieri –