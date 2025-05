Diego Carducci e Igor Fernando Dos Santos rinnovano con lo Sporting Sala Consilina e si preparano a vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia gialloverde.

Carducci, classe ’96 anconitano di nascita e salese d’adozione, è uno dei simboli della storia recente: presenze a tre cifre, anni di militanza e una crescita costante che lo ha reso il capitano ideale. La sua versatilità in campo lo rende una risorsa preziosa, capace di ricoprire più ruoli e di facilitare il gioco dei compagni con intelligenza e spirito di sacrificio. Fuori dal campo, è un punto di riferimento: esperienza e leadership si uniscono alla capacità di fare da ponte tra sensibilità e linguaggi diversi, contribuendo a rafforzare il gruppo in ogni sua sfumatura.

“Sentire ancora addosso questi colori è una spinta continua a dare tutto – commenta Diego Carducci – In campo, nello spogliatoio, con i ragazzi: essere parte dello Sporting significa crescere insieme, ogni giorno. Non posso che ringraziare la Società per la fiducia che ripone in me.”

“Una presenza che dà continuità, identità e equilibrio” il commento della Società.

Igor Fernando Dos Santos è una conferma importante per il reparto difensivo: il classe ’94 brasiliano ha mostrato durante tutta la scorsa stagione dedizione, forza fisica e capacità tattica, diventando un riferimento della linea arretrata. L’identikit tracciato dal club lo definisce “un giocatore forte, molto laborioso e che difende i perni forti meglio di pochi altri“: caratteristiche che si sposano con l’identità e la visione del nuovo progetto tecnico.

“Conosco il mio ruolo e le responsabilità che comporta. Sono molto contento di indossare un altro anno questa maglia e pronto a continuare questo percorso con determinazione, sacrificio e voglia di vincere” dichiara il brasiliano.

“Igor ci sarà e noi ne siamo felici” commentano i cugini Antonio e Giuseppe Detta.