Detrazioni figli a carico 2019: importo, novità e calcolo – a cura dello Studio Viglione Libretti

Le famiglie, nel rispetto di determinati limiti di reddito, hanno diritto ad un bonus mensile in busta paga oppure dopo aver presentato il modello 730/2019.

Le detrazioni per i figli sono una delle voci più importanti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle famiglie italiane e spettano ad oltre 12 milioni di contribuenti. Proprio per via dell’importante quota di gettito Irpef assorbito, è questa una delle agevolazioni che potrebbe essere sacrificata e trasformata in vista dell’avvio della flat tax e dell’annunciato riordino delle tax expenditures.

Di seguito approfondiremo quelle che sono le ultime novità ma partiamo definendo le regole generali e le modalità di richiesta delle detrazioni per i figli nel 2019.

Le detrazioni per i figli a carico, che danno diritto ad un bonus di importo medio pari a 1.000 euro, possono essere richieste dal contribuente in sede di presentazione del modello 730/2019 qualora (per l’anno 2018) non siano state erogate in busta paga.

Normalmente, i lavoratori dipendenti fruiscono mensilmente della detrazione per i figli ma è soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi che è effettuato il calcolo e la verifica dei limiti di reddito per fruirne.

Proprio in merito al limite di reddito per i figli a carico, è necessario partire da una premessa.

A partire dal 1° gennaio, per i figli fino a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico sale a 4.000 euro.

Tuttavia, per quel che riguarda il riconoscimento della detrazione con il modello 730/2019, sarà necessario considerare ancora il limite di 2.840,51 euro (in quanto si fa riferimento ai redditi percepiti nel 2018).

Si tratta di un chiarimento importantissimo, soprattutto per le sempre numerose famiglie che si trovano a dover restituire, in sede di conguaglio Irpef, l’importo delle detrazioni riconosciute mensilmente dal datore di lavoro proprio per via del superamento del limite di reddito percepito dai figli.

Questo perché l’importo della detrazione in busta paga per i figli minorenni e maggiorenni è riconosciuto nel rispetto di determinati requisiti e regole sul calcolo.

Per richiedere le detrazioni figli a carico 2019 sarà necessario compilare il modulo e consegnarlo al proprio datore di lavoro.

È importante prestare attenzione al limite dei redditi percepiti dai figli per evitare il successivo recupero del bonus con la dichiarazione dei redditi ed è proprio per via dell’incertezza che caratterizza il diritto alla detrazione, in molti preferiscono aspettare la dichiarazione dei redditi per poterne beneficiare.

