“Dal seme alla vita”. A Sant’Angelo Le Fratte i volontari di Protezione Civile donano una pianta ai cittadini

Una pianta come segno di speranza, appartenenza e vicinanza, dal seme alla vita. Così la Protezione Civile Gruppo Lucano di Sant’Angelo Le Fratte ha deciso di condividere con la comunità santangiolese un laboratorio, consegnando alle famiglie una piantina da far crescere in un vaso.

“L’obiettivo – ha dichiarato il vice presidente Michele Ruggiero – è sia sociale ma anche didattico. Vogliamo coinvolgere giovani e bambini, ma anche adulti e anziani, che sappiamo sono più soli in questo periodo. Noi come volontari documenteremo le varie fasi con una fotografia e supporto logistico. Alla fine del laboratorio monteremo un video che pubblicheremo sui social“.

La pianta, una volta cresciuta, potrà essere regalata anche a mamme e nonne in occasione del 10 maggio, festa della mamma. I volontari invitano i cittadini ad esporre piante e fiori da finestre e balconi, per colorare il già decorato borgo del Melandro e lanciare un messaggio di appartenenza e di speranza.

“Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare le persone e creare un filo immaginario umano“. E’ solo una delle tante iniziative messe in campo dai volontari in questi giorni, impegnati anche, in collaborazione con il Comune, negli interventi di sanificazione e disinfezione ambientale.

“Stiamo gestendo – ha concluso Ruggiero – una difficile emergenza. Tutto il Gruppo Lucano in Basilicata è molto impegnato, anche a Sant’Angelo Le Fratte con servizi di assistenza e presidi. E’ doveroso ringraziare il sindaco Michele Laurino e tutti i volontari per il grande lavoro che si sta svolgendo“.

– Claudio Buono –