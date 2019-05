Tre borse di studio di 2.000 euro ciascuna a tre studenti di Istituti Superiori di II grado della provincia di Salerno per uno stage formativo, teso alla divulgazione di una corretta informazione della gestione dei rifiuti. A promuoverlo è la GES.CO., società consortile con sede a Salerno che gestisce una parte del ciclo riguardante i rifiuti.

L’iniziativa, che è stata spiegata nei dettagli anche agli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano dal commissario della GES.CO., avvocato Vincenzo Morriello, consiste nella partecipazione ad uno stage post diploma di due mesi presso la sede della società ubicata in via San Leonardo a Salerno e in una successiva fase di divulgazione presso le scuole della provincia, sulla modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani. Lo stage, infatti, della durata di 120 ore, è indirizzato all’apprendimento del funzionamento del ciclo dei rifiuti, partendo dalla raccolta dei Comuni al conferimento presso i siti di stoccaggio ed al trattamento finale.

La partecipazione al concorso è condizionata dal merito; essa, infatti, è riservata agli studenti che conseguiranno il diploma ai prossimi Esami di Stato con votazione 100/100 e, a parità di punteggio, sarà esaminato il curriculo dei cinque anni.

“In giro c’è troppa disinformazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti – ha spiegato il commissario Morriello ai giovani studenti – Per questo motivo abbiamo pensato di offrire una opportunità a studenti della nostra provincia, facendo toccare con mano i meccanismi che determinano la gestione dei rifiuti che, contrariamente a quanto, purtroppo, ancora si è portati a pensare, possono rappresentare una risorsa per tutti noi. I nostri territori spendono risorse ingenti di denaro per spedire i nostri rifiuti nel nord dell’Italia e in Europa, mentre potremmo ricavarne vantaggi enormi dalla loro trasformazione. Se riusciamo a trasformare i rifiuti in ricchezza, come sta succedendo in altre parti d’Italia e d’Europa, potremmo trarne dei vantaggi straordinari. Ed è per questo motivo che vogliamo, con questa iniziativa, provare a dare una corretta informazione soprattutto ai giovani sulla corretta gestione dei rifiuti”.

Per ogni utile informazione è possibile scaricare il bando al sito www.gescoambiente.it/upload/pdf/bandiegare/bandoborsestudio.pdf

– redazione –