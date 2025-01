Il sindacato UIL FPL per l’ennesima volta denuncia la questione relativa all’accesso difficoltoso alle cure da parte dei pazienti diabetici nell’ambito dell’Asl Salerno. “Talvolta si rinuncia provocando altre patologie ed è inaccettabile” commentano dal sindacato.

“Dopo vari interventi effettuati anche attraverso il Ministero della Salute, interessato a riguardo direttamente da questo sindacato, si è ancora in attesa della risoluzione di questa oramai annosa problematica – spiegano – Si ribadisce con forza che gli assistiti, anche a voler essere considerati meri utenti, non sono dei numeri e certamente non possono attendere le cervellotiche risoluzioni e decisioni di un’Azienda Sanitaria, oltretutto predisposte ed emanate in netto contrasto con la normativa regionale di riferimento, nonché con quella nazionale”.

Secondo UIL FPL la normativa regionale è chiara rispetto alle procedure di prescrizione dei piani terapeutici per i pazienti diabetici, anche per le cure previste nell’ambito dei presidi ospedalieri (ospedali e non solo distrettuali), quindi “appare ovvio che le liste di attese si allungano sempre di più – lamentano dal sindacato – Inspiegabilmente, soltanto in questa Asl Salerno parrebbe che non possano essere prescritti tali piani terapeutici. Allora è opportuno che la classe politica, tutta finalmente, si impegni al fine di fornire a riguardo risposte concrete alle legittime attese dei cittadini e non solo fare campagna elettorale 365 giorni all’anno, promettendo anche attraverso dichiarazioni giornalistiche soluzioni mai avvenute come in questo caso”.

UIL FPL evidenzia, inoltre, che il diabete è una malattia sociale, di grande incidenza in Campania. “Pertanto ribadiamo con forza la necessità di risolvere tutte le denunciate difficoltà in merito alla gestione e all’organizzazione del servizio di Diabetologia da parte dell’Asl Salerno, poiché risultano essere ancora oscure le motivazioni addotte al fine di tali mancate prescrizioni, a differenza di quanto accade in altre strutture sanitarie della Campania. La UIL FPL, al fine di dare giustizia ai tanti pazienti che soffrono di questa importante patologia, è dunque determinata a porre in essere tutte le necessarie azioni, perfino le più eclatanti, anche attraverso ulteriori organi competenti” chiariscono.