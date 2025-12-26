Ancora abbandoni di cuccioli indifesi da parte di persone senza scrupoli.

E’ accaduto a Campagna, in un bosco, dove è stata segnalata la presenza di due piccoli meticci. Immediato l’intervento degli agenti del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Accademia Kronos di Salerno.

Nonostante il freddo intenso e il buio, gli agenti dopo lunghe ricerche sono riusciti ad individuare il luogo segnalato e recuperare i due cagnolini infreddoliti ed affamati.

Dopo aver assicurato loro le prime cure alimentandoli e mettendoli al caldo, le Guardie Zoofile, come previsto dalla normativa vigente, hanno allertato il Servizio Veterinario della ASL di competenza che tempestivamente ha recuperato i due cuccioli che ora dovranno trovare una nuova casa.

“Nei prossimi giorni, nonostante il periodo festivo, – dichiara il Presidente De Bartolomeis – proseguirà il servizio di controllo del territorio al fine di prevenire gli illeciti ambientali ed il fenomeno dell’abbandono”.