Crollo di calcinacci in una Scuola Primaria di Olevano sul Tusciano. Insorge la minoranza

Questa mattina, giorno di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020, il plesso scolastico della Scuola Primaria della frazione Ariano ad Olevano sul Tusciano è stato interessato da un crollo di calcinacci.

L’accaduto ha spinto il Sindaco Michele Volzone ad emanare un’ordinanza di chiusura del plesso scolastico.

Sull’argomento è intervenuto il capogruppo di minoranza Michele Ciliberti: “Sono costernato per quanto accaduto stamane nella scuola primaria di Ariano – dichiara – Come minoranza consiliare abbiamo chiesto la messa in sicurezza del plesso scolastico. Inoltre, per tranquillizzare tutti i genitori degli studenti dei plessi comunali, abbiamo richiesto anche copia del Certificato di Agibilità Statico/Sismico (valido per l’anno scolastico 2019-2020) di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio di Olevano sul Tusciano, nonchè copia delle valutazioni di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune. Per noi la sicurezza viene prima di tutto, la ‘Volzone Band’ dopo 7 anni di (mal)governo cittadino, non ha ancora ben recepito che l’Amministrazione di un Comune non è un gioco, soprattutto in materia di sicurezza dei bambini”.

Michele Ciliberti, le consigliere Giusy Pastorino e Giusy Fierro hanno espresso, infine, la propria solidarietà alle famiglie del comprensorio scolastico.

– Claudia Monaco –