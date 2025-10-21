Crolla una scala a Salerno durante un intervento. Feriti due operai
Crolla una scala a Salerno, feriti due operai.
L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in piazza Ippolito, in zona Pastena, in uno stabile: i due malcapitati stavano svolgendo un intervento di manutenzione quando sarebbero rimasti coinvolti nel crollo parziale di una scala.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto dei feriti presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno.
Presenti sul posto i Vigili del Fuoco di Salerno che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.