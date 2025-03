Da oggi, lunedì 31 marzo, e fino al 30 maggio, per le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes è possibile inviare la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2024 al 15 novembre prossimo.

L’investimento minimo richiesto è di 200mila euro, mentre il massimo è di 100 milioni. E’ possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0.

A ricordare la scadenza è la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino.

“C’è tempo fino al 30 maggio – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano – per inviare la comunicazione per il credito di imposta riguardante investimenti su beni strumentali e opere murarie per sviluppare, migliora e adeguare le imprese delle regioni del Sud, tra cui la Campania. È una misura importante che si può integrare con altre agevolazioni, ma è fondamentale una ottimale pianificazione strategia e operativa. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.