Covid in Basilicata. Nel weekend oltre 300 nuovi positivi, 6 morti e 290 guariti

La task force regionale della Basilicata fa sapere che dal 30 aprile al 2 maggio sono stati processati 2664 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 304 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 2 persone di Anzi, una di Atella, 28 di Avigliano, 4 di Balvano di cui una in isolamento a Potenza e una a Rionero in Vulture, una di Banzi, una di Baragiano, 4 di Barile, 4 di Bella di cui una in isolamento a Potenza, 3 di Bernalda, una di Cancellara, 2 di Castelluccio Inferiore, 4 di Castelluccio Superiore, 3 di Colobraro, una di Ferrandina, 3 di Filiano, una di Garaguso, 2 di Genzano di Lucania, 3 di Grassano, una di Grumento Nova, 2 di Lagonegro, una di Lauria, 17 di Lavello, 25 di Matera, 9 di Melfi, una di Moliterno, 2 di Montalbano Jonico, 5 di Nova Siri, una di Palazzo San Gervasio, una di Pescopagano, 3 di Picerno, 5 di Pietragalla, 14 di Pignola, 7 di Pisticci, 20 di Policoro, 2 di Pomarico, 35 di Potenza, 3 di Rapolla, 22 di Rionero in Vulture, 5 di Ripacandida, 13 di Rotondella, 3 di Ruoti, una di Ruvo del Monte, 2 di Salandra, una di San Fele, 5 di Scanzano Jonico, 8 di Spinoso, 6 di Stigliano, 4 di Tito di cui una in isolamento a Potenza, 3 di Tolve, una di Vaglio di Basilicata, una di Venosa, 3 di Vietri di Potenza, una residente in Calabria in isolamento a Castelluccio Inferiore, una residente in Toscana in isolamento ad Avigliano, una residente in Campania e lì in isolamento, una residente in Puglia e lì in isolamento.

Nelle stesse giornate risultano morte 6 persone di cui 5 residenti in Basilicata: una residente ad Abriola, una a Bernalda, una a Craco, una a Muro Lucano, una a Rionero in Vulture e una residente all’estero. Le persone guarite sono state 290, di cui 288 residenti in Basilicata: una di Acerenza, 9 di Atella, 22 di Avigliano di cui una in isolamento a Melfi, una di Balvano, 4 di Barile, una di Castelgrande, una di Castelluccio Inferiore, una di Castelmezzano in isolamento a Tito, una di Episcopia, 5 di Ferrandina, 3 di Forenza, una di Garaguso, 2 di Grassano, 2 di Grumento Nova, una di Guardia Perticara, una di Laurenzana, 2 di Lauria, una di Lavello, 3 di Maratea, 4 di Marsicovetere, 26 di Matera, 11 di Melfi di cui una in isolamento in Toscana, 12 di Moliterno di cui una in isolamento a Sarconi, 9 di Montescaglioso, una di Muro Lucano, 3 di Nova Siri, 3 di Oppido Lucano, 4 di Pescopagano, 13 di Picerno, 12 di Pignola, 3 di Pisticci, 17 di Policoro, 15 di Pomarico, 2 di Potenza, 11 di Rapolla, 6 di Rionero in Vulture, una di Ripacandida, una di Rivello, 8 di Ruvo del Monte, 2 di San Chirico Raparo, 8 di San Fele, 8 di Sant’Arcangelo, una di Sarconi, 14 di Satriano di Lucania, 6 di Scanzano Jonico, una di Teana, 3 di Tito, una di Trecchina, una di Trivigno, una di Tursi in isolamento a Nova Siri, 2 di Vietri di Potenza, 16 di Viggiano, una residente in Campania in isolamento a Muro Lucano, una residente in Emilia Romagna in isolamento a Marsicovetere.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6007, di cui 5837 in isolamento domiciliare. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 170.

– Chiara Di Miele –