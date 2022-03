Covid. Disponibile il nuovo vaccino “Novavax” in tutta la provincia di Potenza

L’Asp Basilicata comunica che per il territorio della provincia di Potenza è disponibile il vaccino Novavax, non a RNA messaggero. “Gli utenti non ancora sottoposti a vaccino e che volessero procedere alla vaccinazione con questo farmaco – fanno sapere il Direttore Generale Giampaolo Stopazzolo ed il Direttore Sanitario Luigi D’Angola– possono fare richiesta direttamente al proprio Medico di Medicina Generale che a sua volta potrà chiedere la fornitura di dosi da inoculare direttamente presso il proprio studio per snellire le procedure e completare il livello di popolazione vaccinata”.

In alternativa, i pazienti possono recarsi anche direttamente presso l’Hub vaccinale di riferimento e, trattandosi di prima dose, non è prevista alcuna prenotazione.

Per quanto riguarda le somministrazioni delle quarte dosi è stata riattivata la funzionalità di prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane che nei giorni scorsi aveva avuto problemi tecnici. I soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria dovuta a cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido che hanno già completato il ciclo primario di vaccinazione compresa la dose addizionale possono prenotare la dose “booster” sul sistema online disponibile CLICCANDO QUI

L’elenco dei principali farmaci ad attività immunosoppressiva può essere consultato CLICCANDO QUI

Quanto alla campagna vaccinale per i minori nella fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, le prenotazioni si effettuano come consuetudine sulla piattaforma già attiva e le dosi verranno somministrate ogni venerdì della settimana. Il dato della popolazione vaccinata in questa fascia d’età è dell’84,45% per la prima dose e del 78,82% per la seconda dose, mentre del 68,45% per quanto attiene la dose “booster”. La popolazione adulta over 12 vaccinata nel territorio di competenza della Asp di Potenza è invece dell’88,03% per le prime dosi, 81,45% per le seconde dosi e del 70,47% per le dosi booster o terze. Il dato nazionale è pari invece al 91,31% per le prime dosi e 89,63% per le seconde dosi.

“Con la disponibilità delle dosi di Novavax – auspicano dalla Direzione Strategica – si conta di raggiungere quelle fasce di popolazione che fino ad oggi non si erano ancora sottoposte a campagna vaccinale per infondati timori o per scelta personale. Contiamo nei prossimi mesi di far salire i numeri dei vaccinati e raggiungere così gli standard nazionali, che pure non sono molto discostati da quelli locali“.