Covid. Dall’attore Rocco Papaleo l’invito ai lucani a vaccinarsi:”E’ l’unica barriera che abbiamo”

Un messaggio ai cittadini della Basilicata, e non solo, a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Arriva dall’attore Rocco Papaleo, originario di Lauria e da sempre particolarmente legato alla sua terra di origine dove fa spesso ritorno e che ha scelto anche per alcuni dei suoi lavori cinematografici più noti, come “Basilicata Coast to Coast”.

Sono diversi in queste settimane gli appelli a vaccinarsi che giungono soprattutto dai personaggi della TV e del cinema. Un modo per spronare chi ha ancora delle perplessità a immunizzarsi e contribuire a raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge” che renderebbe il virus meno potente ma, soprattutto, ridurrebbe la possibilità di diffusione di nuove varianti.

“Certamente non sono uno scienziato e non ho l’autorevolezza per dire ciò che sto per dire – esordisce nel video Papaleo – però io mi sono vaccinato e mi sento di invitare tutti a vaccinarsi, soprattutto i giovani. Capisco che in questo terribile evento l’informazione sia stata a volte incompleta e comunque abbia potuto generare una confusione, però mi sembra che la comunità scientifica sia abbastanza allineata sull’importanza di fare il vaccino perchè per il momento è l’unica vera barriera che possiamo ergere di fronte a questo enorme problema. Invito tutti, soprattutto i giovani che in questo momento sono i più colpiti, a vaccinarsi“.

In Basilicata nella giornata di ieri sono state effettuate 4.024 vaccinazioni. Sono 369.177 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (66,7%) e 282.319 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (51%) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 651.496 su 553.254 residenti.

