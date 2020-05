Covid-19. Tutti negativi i tamponi effettuati durante lo screening di massa a Caggiano

Sono circa 300 i tamponi effettuati nel corso dello screening di massa tenutosi la scorsa settimana a Caggiano e i cui risultati sono tutti negativi. Stasera è giunta la comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che si occupa di effettuare lo screening il quale rientra nel Piano Operativo Regionale di sorveglianza sanitaria del Covid-19.

“Una buona notizia che ci riempe di gioia e ci fa essere fiduciosi per questo inizio della fase due – dichiara il sindaco Modesto Lamattina -. Gli screening di massa sono stati effettuati sulle persone maggiormente esposte al rischio: medici, farmacisti e sanitari, volontari della Protezione Civile, Forze dell’Ordine, commercianti e persone che hanno lavorato durante questo periodo di emergenza di diffusione del Covid-19“.

“Ci sono ottime notizie anche per i nostri concittadini risultati positivi al Covid-19, di questi ben 14 sono risultati negativi anche al secondo tampone di controllo rientrando così nella definizione di guariti – spiega Lamattina – mentre solo 2 risultano ancora positivi al Covid-19 a cui va il nostro augurio di una rapida guarigione“.

“Vi ricordo ancora, in maniera ripetitiva, di non abbassare la guardia, di prestare attenzione alle misure di sicurezza e al distanziamento sociale per evitare contagi – conclude il primo cittadino -. Uscite solo per effettive esigenze, indossate sempre la mascherina e i guanti, lavate o igienizzate continuamente le mani“.

– Chiara Di Miele –