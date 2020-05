Covid-19. Tutti negativi i tamponi effettuati a Sanza per lo screening di massa

Sono tutti negativi i 336 tamponi effettuati su altrettanti cittadini di Sanza nei giorni scorsi dall’équipe dell’Istituto Zooprofilattico di Portici e dai sanitari dell’Asl Salerno. Lo annuncia il sindaco Vittorio Esposito.

“Un’ottima notizia, tiriamo un sospiro di sollievo – afferma – . Ora però è il momento della responsabilità. Rispetto rigoroso delle norme di contenimento e massima attenzione. Grazie a tutti per la collaborazione e per il grande lavoro svolto dalla Protezione Civile”.

A sottoporsi al tampone le persone maggiormente esposte al contagio, dalle forze di polizia ai volontari della Protezione Civile, dai funzionari e dipendenti di uffici pubblici agli operatori sanitari, esercenti di generi alimentari e farmacisti, gli operatori ecologici e tutti coloro che per lavoro non sono stati oggetto del blocco relativo all’emergenza Covid -19 disposto dal Governo.

Le persone si sono recate in auto in Piazza Aviere Ciorciari e in modalità “drive-in”, dunque senza scendere dalla vettura, hanno effettuato i tamponi uno alla volta.

– Chiara Di Miele –