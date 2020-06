Covid-19. Cirielli a De Luca:”In Campania inspiegabile blocco delle partite di calcio amatoriali”

“De Luca continua inspiegabilmente a vietare le partite amatoriali. Una sfida a calcetto è più pericolosa dei tanti assembramenti a cui stiamo assistendo?“.

Lo dichiara il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

“Dal prossimo 10 luglio persino in Lombardia si darà il via libera agli sport di contatto, anche al calcetto e basket – spiega Cirielli -. In altre regioni come Sicilia, Puglia, Liguria, Veneto e Abruzzo sono già partiti (ma senza contrasti). In Campania è ancora inspiegabilmente tutto fermo. Condivido, dunque, le preoccupazioni del dirigente di FdI Nello Savoia rispetto alla situazione di grave disagio in cui si trovano da mesi centinaia di famiglie campane, rimaste senza lavoro e senza assistenza alcuna. Mi auguro che De Luca, alla luce soprattutto dei bassi contagi, si svegli e prenda esempio dagli altri governatori per consentire, nel rispetto delle normative vigenti anti-Coronavirus, la ripresa delle partite amatoriali anche in Campania. Sarebbe opportuno, infine, che anche il Ministero della Salute esprimesse, nel merito, una posizione chiara e definitiva in tempi rapidi“.

– Chiara Di Miele –